أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا في عدد الحضور الجماهيري

سجلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، أرقاما تاريخية في الحضور الجماهيري حتى الأن، منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي 2025 وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري 2026.

وذكرت صحيفة "le360 سبورت"، المغربية، أن عدد الحضور الجماهيري في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا حتى الآن، وصل إلى ما لا يقل عن مليون 116 ألف متفرج خلال الأدوار الماضية حتى ربع النهائي.

وأشارت الصحيفة، أن هذا الرقم، يعد الأكبر من حيث الحضور الجماهيري، في تاريخ بطولات أفريقيا، على الرغم من أن البطولة لا يزال متبقى بها 4 مباريات، ما بين مباريات نصف النهائي، بجانب مباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتستكمل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 غدا الأربعاء، من خلال إقامة مباراتي نصف النهائي، حيث تقام المباراة الأولى بين مصر والسنغال، فيما تقام المباراة الثانية بين نيجيريا والمغرب.

والجدير بالذكر، أن مباراة منتخب مصر ضد المنتخب السنغالي، ستقام غدا الأربعاء على ملعب "ابن بطوطة"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.