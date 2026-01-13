عند الإصابة بالمرض، مثل نزلة برد أو اضطرابات المعدة، يفقد الجسم جزءا من طاقته وقدرته على مقاومة الالتهابات، ولكن هل تعلم أن يمكن لبعض الفواكه الغنية بالسوائل والفيتامينات تساعد على دعم الجهاز المناعي، وترطيب الجسم، والشفاء سريعا.

وفقا لموقع "VeryWellHealth"، إليك أبرز 5 فواكه تساعد الجسم على التعافي عند الإصابة بالمرض:

التوت بأنواعه

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مركبات الأنثوسيانين، التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، إضافة إلى الكيرسيتين، الذي يخفف من أعراض نزلات البرد ويعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

البطيخ

غني بالماء، ما يجعله مثاليا لتعويض السوائل المفقودة أثناء الحمى أو اضطرابات المعدة، ترطيبه الطبيعي يخفف شعور الجفاف ويسهم في دعم الجسم أثناء العدوى، خاصة المعوية أو التنفسية.

الفواكه الحمضية

البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي غنية بفيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تخفيف الالتهابات وتسريع التعافي من أعراض الزكام، ويمكن تناولها طازجة أو على شكل عصير طبيعي بدون إضافة سكر.

الأفوكادو

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، مثل حمض الأولييك، المعروف بدوره في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة، كما أن قوامه اللين يجعله مثاليا لمن يعانون من التهاب الحلق أو اضطرابات المعدة.

الموز

سهل الهضم وغني بالكربوهيدرات والبوتاسيوم، ما يجعله خيارا مناسبا في حالات الإسهال أو القيء، كما تساعد أليافه القابلة للذوبان على تهدئة الجهاز الهضمي وتعويض العناصر الغذائية المفقودة أثناء المرض.

نصائح مهمة أثناء المرض

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات الزائدة.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والكافيين والكحول، لتقليل تهيج الجهاز الهضمي.

تناول الفواكه بكميات معتدلة للحفاظ على توازن الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د



