أمواج "الفيضة الكبرى" تقذف بمركب على صخور شاطئ محطة الرمل بالإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:17 م 13/01/2026
    الأمواج تدفع مركبا الى شاطئ محطة الرمل بالإسكندرية
    الأمواج تدفع مركبا بشاطئ محطة الرمل بالإسكندرية ٤
    الأمواج تدفع مركبا لشاطئ محطة الرمل بالإسكندرية ٤
    الأمواج تدفع مركبا لشاطئ محطة الرمل بالإسكندرية
    الأمواج تدفع مركبا لشاطئ محطة الرمل بالإسكندرية ٢

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

دفعت أمواج نوة الفيضة الكبرى، اليوم الثلاثاء، بمركب يستخدم لأغراض الرحلات من مرساه نحو صخور شاطئ محطة الرمل وسط الإسكندرية، نتيجة شدة الرياح، دون تسجيل أي إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية أن المركب كان راسيًا بالقرب من الشاطئ وقت اشتداد النوة، إلا أن قوة الأمواج المصاحبة للرياح العاتية دفعته بقوة نحو الصخور، ما أدى إلى تحطمه جزئيًا، وسط حالة من الذهول بين المارة ورواد الكورنيش.

وتشهد الإسكندرية منذ مساء أمس موجة من الطقس السيئ، تخللتها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية نشطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 13، فيما بلغت سرعة الرياح 48 كم/ الساعة، ونسبة الرطوبة 71%.

ورفعت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي تداعيات محتملة، حيث دفعت بنحو 150 سيارة لشفط المياه من الشوارع والأنفاق، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من ضعف في شبكة التصريف.

وتعد نوة الفيضة الكبرى من أشد النوات التي تضرب سواحل الإسكندرية سنويًا، ووفقًا لجدول النوات الرسمي بميناء الإسكندرية، تبدأ عادة في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، وتتميز برياحها الشديدة وارتفاع أمواج البحر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة والصيد.

فيما تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والأجهزة المعنية.

