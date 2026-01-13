انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، والطماطم، والأرز، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

