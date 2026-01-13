إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والطماطم واستقرار الذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:13 م 13/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، والطماطم، والأرز، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

64 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الأرز والزيت والفول والدواجن بالأسواق اليوم

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض سعر الحديد انخفاض سعر الدواجن استقرار سعر الذهب أسعار الأسماك انخفاض أسعار البيض

