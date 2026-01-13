ترامب يبدأ حربا تجارية على إيران ويفرض جمارك 25% على من بتاجر معها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه تعريفة جمركية جديدة بنسبة 25%.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن هذا الإعلان يعني أن استيراد البضائع من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكل من إيران والولايات المتحدة، سيصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.

ولم يحدد ترامب ما يُعتبر "ممارسة أعمال تجارية" مع إيران.

ولفتت شبكة سي إن إن، إلى أن إعلان ترامب أثار عدداً من التساؤلات، منها كيفية تطبيق هذه الرسوم الجمركية الإضافية، والدول المستهدفة، وما إذا كانت الخدمات، وليس السلع فقط، ستخضع لرسوم أعلى.

وأوضحت أنه إضافة إلى الصين، فإن الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا يعتبروا شركاء تجاريين رئيسيين لإيران.