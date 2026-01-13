إعلان

منها البيض المسلوق.. 7 وجبات خفيفة غنية بالبروتين

كتب : أسماء مرسي

10:00 ص 13/01/2026

تعبيرية

تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين يمكن أن يساعدك على التحكم في الشهية، دعم العضلات، والحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

فيما يلي، أفضل 7 وجبات خفيفة غنية بالبروتينات، وفقا لموقع "health".

الزبادي اليوناني

يحتوي كوب واحد من الزبادي اليوناني خالي الدسم على نحو 16 جراما من البروتين، بالإضافة إلى البروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، يمكن تناوله مع الفاكهة أو كصوص أو كبديل للقشطة والمايونيز.

فول الصويا الأخضر

يوفر كوب واحد من فول الصويا الأخضر المطهو نحو 18 جراما من البروتين مع الألياف، لذا فهو خيارا نباتيا ممتازا، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى السلطات لزيادة القيمة الغذائية.

السلمون المدخن

تحتوي نحو 57 جراما من السلمون المدخن على 10–12 جراما من البروتين وسعرات حرارية منخفضة، بالإضافة إلى أحماض أوميجا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

البيض المسلوق

بيضتان كبيرتان توفران نحو 12–13 جراما من البروتين، ويتميز البيض بسهولة تحضيره وإمكانية حفظه في الثلاجة لاستخدامه كوجبة خفيفة سريعة خلال اليوم.

عبوات التونة الجاهزة

تحتوي عبوة واحدة من التونة على 15–19 جراما من البروتين، ويمكن تناولها مع الخضار للحصول على وجبة غنية بالفيتامينات وسهلة التحضير.

سلطة الدجاج المنزلية

نصف كوب من سلطة الدجاج المحضرة منزليا باستخدام الزبادي اليوناني بدلا من المايونيز يحتوي على نحو 12 جراما من البروتين، ويمكن تناوله مع الخضار أو الخبز الكامل لوجبة متكاملة.

شرائح الديك الرومي المشوي

توفر شريحتان من الديك الرومي المشوي نحو 8 جرامات من البروتين، ويمكن دمجها مع مصادر أخرى، مع مراعاة اختيار الأنواع الأقل احتواء على المواد الحافظة.

