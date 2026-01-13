إعلان

رقص وألفاظ خارجة.. سقوط صانعة محتوى أغرت المتابعين لأرباح بالملايين

كتب : أحمد عادل

02:04 م 13/01/2026

المتهمة

كتب- علاء عمران

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صانعة محتوى قطاع الشرطة المتخصصة حماية الآداب القيم المجتمعية

