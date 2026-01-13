رقص وألفاظ خارجة.. سقوط صانعة محتوى أغرت المتابعين لأرباح بالملايين

كتب- علاء عمران

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا