بمكون واحد.. مشروب طبيعي يخفف التوتر ويحسن الهضم

كتبت- نرمين ضيف الله:

عندما نتبع نمط حياة جيد نجد القوة في بساطة وصفات الطبيعة، وهناك مشروب، يجمع بين فوائد الهضم ومساعدة الاسترخاء وهو مكون واحد طبيعي موجود في كل مطبخ تقريبا.

وفيما يلي فوائد مشروب الكمون، وفقا لموقع "medicalnewstoday" الطبي.

فوائد الكمون للهضم

مشروب الكمون معروف بتحفيزه لإفراز إنزيمات الهضم، مما يقلل الانتفاخ ويعزز حركة الأمعاء، كما يسرع استعادة التوازن بعد وجبات ثقيلة.

تأثيره على التوتر والطاقة

الكمون غني بمضادات الأكسدة والمركبات مثل الثيمول، والفلافونويد، التي تساعد في تقليل القلق وزيادة التركيز.