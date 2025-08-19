6 فواكه تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم- احذرها

رغم أن الفواكه مصدر ممتاز للفيتامينات والألياف، إلا أن بعض الأنواع تحتوي على كميات عالية من السكر الطبيعي، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

فيما يلي، أبرز هذه الفواكه، وفقا لموقع "verywellhealth".

البطيخ

فاكهة منعشة لكنها تحتوي على 9.5 جرام من السكر لكل كوب، لذا يفضل تناولها باعتدال لتفادي الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

الشمام

يحتوي الشمام على نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في سكر الدم، لذا يُنصح بتناوله بكميات صغيرة.

المشمش

يحتوي المشمش الطازج على سكر أقل "3.2 جرام" لكل ثمرة، لكن المشمش المجفف أو المعالج يمكن أن يكون له تأثير أكبر على مستوى السكر.

الموز الناضج

كلما زاد نضج الموز، زاد محتواه من السكر، الموز الأخضر أقل تأثيرا، بينما الموز الناضج يرفع سكر الدم بشكل ملحوظ.

الأناناس

كوب واحد من الأناناس يحتوي على 18.8 جرام من السكر، تناوله بكميات كبيرة أو بمفرده قد يرفع السكر في الدم.

الفواكه المجففة

يكون للفواكه المُجففة، تأثير أكبر على مستوى السكر في الدم مقارنة بالفواكه الطازجة.

الفواكه المجففة تُزال منها المياه أثناء التجفيف، ويصبح مستوى السكر فيها أكثر تركيزا.

