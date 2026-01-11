لماذا يجب تناول عصير الجزر في الشتاء؟.. اعرف تأثيره على القلب والسكر

قد يؤدي الطقس البارد في الشتاء إلى بطء الهضم، وضعف المناعة، وجفاف البشرة، وزيادة الرغبة في الأطعمة الغنية بالدهون، وهناك نوع عصير يمكن أن يدعم صحة الجسم خلال الأشهر الباردة، ويقوي القلب، فما هو؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن عصير الجزر الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولا يقتصر دوره على منح الجسم الدفء والطاقة، بل يعمل على تغذية الخلايا وتعزيز وظائف الأعضاء الحيوية.

لماذا يجب تناول عصير الجزر في الشتاء؟

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي عصير الجزر على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم وموازنة تأثير الصوديوم في الجسم، إضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة على تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب، ما يجعل عصير الجزر خيارا داعما لصحة القلب على المدى البعيد.

المساعدة في توازن سكر الدم

يتميز عصير الجزر بمؤشر جلايسيمي معتدل عند تناوله بكميات مناسبة، إذ تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم، ما يحد من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز، كما أن عصير الجزر المخمر قد يساهم في تحسين توازن سكر الدم من خلال دعم صحة الأمعاء، مع ضرورة الاعتدال خاصة لمرضى السكري.

تعزيز المناعة

عصير الجزر مصدر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد والأغشية المخاطية التي تشكل خط الدفاع الأول ضد العدوى، كما يساهم فيتامين سي الموجود به في دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا عند تناوله بانتظام.

تحسين صحة البشرة في الأجواء الباردة

يساهم عصير الجزر في حماية البشرة من الجفاف والتقشر الناتج عن هواء الشتاء الجاف، إذ تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التلف الخلوي، بينما يدعم فيتامين أ تجدد خلايا الجلد، ويساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة ومرونة مع الوقت.

دعم الجهاز الهضمي

يساعد عصير الجزر على تحسين كفاءة الهضم بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي تسهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة في الشتاء بسبب قلة النشاط البدني.