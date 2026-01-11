إعلان

لماذا يجب تناول عصير الجزر في الشتاء؟.. اعرف تأثيره على القلب والسكر

كتب – سيد متولي

10:30 م 11/01/2026

لماذا يجب تناول عصير الجزر في الشتاء؟.. اعرف تأثير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قد يؤدي الطقس البارد في الشتاء إلى بطء الهضم، وضعف المناعة، وجفاف البشرة، وزيادة الرغبة في الأطعمة الغنية بالدهون، وهناك نوع عصير يمكن أن يدعم صحة الجسم خلال الأشهر الباردة، ويقوي القلب، فما هو؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن عصير الجزر الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولا يقتصر دوره على منح الجسم الدفء والطاقة، بل يعمل على تغذية الخلايا وتعزيز وظائف الأعضاء الحيوية.

لماذا يجب تناول عصير الجزر في الشتاء؟

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي عصير الجزر على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم وموازنة تأثير الصوديوم في الجسم، إضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة على تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب، ما يجعل عصير الجزر خيارا داعما لصحة القلب على المدى البعيد.

المساعدة في توازن سكر الدم

يتميز عصير الجزر بمؤشر جلايسيمي معتدل عند تناوله بكميات مناسبة، إذ تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم، ما يحد من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز، كما أن عصير الجزر المخمر قد يساهم في تحسين توازن سكر الدم من خلال دعم صحة الأمعاء، مع ضرورة الاعتدال خاصة لمرضى السكري.

تعزيز المناعة

عصير الجزر مصدر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد والأغشية المخاطية التي تشكل خط الدفاع الأول ضد العدوى، كما يساهم فيتامين سي الموجود به في دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا عند تناوله بانتظام.

تحسين صحة البشرة في الأجواء الباردة

يساهم عصير الجزر في حماية البشرة من الجفاف والتقشر الناتج عن هواء الشتاء الجاف، إذ تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التلف الخلوي، بينما يدعم فيتامين أ تجدد خلايا الجلد، ويساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة ومرونة مع الوقت.

دعم الجهاز الهضمي

يساعد عصير الجزر على تحسين كفاءة الهضم بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي تسهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة في الشتاء بسبب قلة النشاط البدني.

عصير الجزر فوائد عصير الجزر عصير الجزر والقلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران