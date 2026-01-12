دراسة: أطعمة بسيطة قد تحمي من السمنة رغم الدهون

توصلت دراسة أجريت في جامعة يوتا إلى أن تناول أطعمة مثل الفاصوليا والعدس وعصير البرقوق قد يساهم في الحد من زيادة الوزن، حتى عند الالتزام بنظام غذائي مرتفع الدهون.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن عصير البرقوق يعمل على رفع مستويات بكتيريا تُعرف باسم «توريسيباكتر» في أمعاء الفئران المصابة بالسمنة، ويُرجّح الباحثون أن ذلك يعود إلى احتوائه على مركبات البوليفينول التي تساعد على دعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

وفي إطار الدراسة، قام العلماء بمتابعة فئران خضعت لنظام غذائي غني بالدهون لمدة ثمانية أسابيع، حيث حصلت مجموعة منها على مكملات غذائية تحتوي على بكتيريا «توريسيباكتر»، وهي بكتيريا توجد طبيعياً في أمعاء الإنسان.

ونقلاً عن صحيفة «دايلي ميل»، أظهرت النتائج أن الفئران التي لم تتلقَّ هذه المكملات زاد وزنها بنحو 25% خلال فترة التجربة، في حين أن الفئران التي تناولت مكملات «توريسيباكتر» لم تتجاوز زيادة وزنها 10% فقط.

ورغم أن المكملات الغذائية التي تحتوي على هذه البكتيريا ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن، فإن دراسات سابقة بيّنت إمكانية تعزيز وجودها في الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات، إذ تُعد الألياف مصدراً أساسياً لتغذية الكائنات الدقيقة المفيدة.

ومن بين الأطعمة التي تدعم البكتيريا الصديقة للأمعاء: البصل، والثوم، والخرشوف (الأرضي شوكي)، والهليون، والكاكاو، والإينولين، إضافة إلى الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-9 مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، واللوز، والكاجو.