ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

الكركديه الساخن من المشروبات العشبية الشائعة التي يفضلها كثيرون، خاصة في فصل الشتاء، لما يتمتع به من مذاق مميز وفوائد صحية متعددة إلا أن المواظبة على تناوله يوميا قد تحدث تأثيرات مختلفة على الجسم، بعضها إيجابي وأخرى تستدعي الحذر.

أحمد صلاح يقول، أن الكركديه الساخن يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد على، دعم صحة القلب والأوعية الدموية، والمساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع، وتعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات، وتحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يساعد الكركديه على خفض ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بارتفاعه، عند تناوله باعتدال وبشكل منتظم، ما يجعله خيارا طبيعيا داعما للصحة القلبية.

دعم الكبد والمناعة

يساهم الكركديه في تنشيط وظائف الكبد، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، إلى جانب دوره في تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائه على فيتامين C.

ونصح صلاح: عدم الإفراط في تناول الكركديه الساخن، خاصة في الحالات التالية، الأشخاص المصابون بانخفاض ضغط الدم ومرضى الكلى، والحوامل دون استشارة طبية.

واختتم:" يبقى الكركديه الساخن مشروبا طبيعيا مفيدا إذا تم تناوله باعتدال، لكن الإفراط فيه قد يحول فوائده إلى آثار عكسية، ما يجعل الوعي والاعتدال أساس الحفاظ على الصحة".