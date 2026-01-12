فوائد تناول الموز في الشتاء

الموز من أكثر الفواكه انتشارا وسهولة في التناول، لكنه يكتسب أهمية خاصة خلال فصل الشتاء، حين يحتاج الجسم إلى مصادر طبيعية تمده بالطاقة، وتدعم مناعته في مواجهة البرودة ونزلات البرد.

وبفضل غناه بالفيتامينات والمعادن والألياف، يساهم الموز في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على نشاط الجسم خلال الأيام الباردة، ما يجعله خيار غذائيا بسيطا ومفيدا في النظام الغذائي الشتوي.

يزود الجسم بالطاقة

الموز يحتوي على سكريات طبيعية وألياف تزود الجسم بطاقة سريعة ومستمرة، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة خلال الأيام الباردة التي قد تشعرنا بالخمول، بحسب هيلث.

يدعم صحة القلب والدورة الدموية

الموز غني بـ البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وهو مهم خصوصا في الشتاء حيث تضيق الأوعية الدموية بسبب البرودة، ما يرفع الضغط على القلب.

يقوي المناعة

يحتوي الموز على فيتامين C ومضادات أكسدة تساهم في تعزيز جهاز المناعة ودعم الجسم لمقاومة نزلات البرد والإنفلونزا الشتوية عندما يقترن بنظام غذائي متوازن.

يحسن الهضم ويقلل الإمساك

بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، يساعد الموز في تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، وهي مشكلة شائعة في الشتاء بسبب قلة النشاط وشرب الماء.

يساعد على تنظيم ضغط الدم

وجود نسب عالية من البوتاسيوم وفيتامين B6 يحافظان على توازن السوائل في الجسم ويسهمان في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم.