"أجراس الخطر".. 5 علامات صامتة قد تكشف أوراما خبيثة

كتبت- نرمين ضيف الله:

حين يخبرك جسدك بحذر، غالباً ما يكون مؤشرًا على خلل في أجزاء من جسدك، وقد تكون الأعراض علامة على السرطان المبكرة، ويمكن أن تكون خفيفة وعابرة، لكن تجاهلها يضيع فرص العلاج المبكر.

وفي السطور التالية نستعرض علامات خطيرة لا ينبغي تجاهلها، لأنها قد تقود إلى تشخيص الورم في مراحل أولى أكثر قابلية للعلاج، وفقا لموقعي Johns Hopkins Medicine وTimes of India، وهي أحد أنظمة الرعاية الصحية الرائدة في الولايات المتحدة.

فقدان وزن غير مبرر ومفاجئ

إذا خسرت أكثر من 5‑10 كيلوجرامات دون تغيير في النظام الغذائي أو مستوى النشاط، فقد يكون هذا علامة مبكرة لأورام في المعدة أو الرئة أو البنكرياس أو المريء.

إرهاق شديد مستمر دون سبب واضح

الشعور بالتعب الذي لا يزول حتى بعد الراحة، والذي يعوق أداء الوظائف اليومية، ليس تعباً عادياً، بل قد يدل على أمراض مثل اللوكيميا أو سرطان القولون أو المعدة.

كتل أو تورمات جديدة في الجسم

ظهور ورم أو انتفاخ غير مؤلم، سواء في الثدي، الرقبة، الإبط، أو الخصية، ينبغي فحصه سريعاً، ورغم أن معظم الكتل ليست سرطانية، فإن استمرارها أو نموها يستدعي القلق.

نزيف غير مبرر أو إفرازات غريبة

مثل وجود دم في البراز أو البول أو من السعال، أو نزيف مهبلي خارج الدورة الشهرية، أو إفرازات ثديية غريبة، وتلك الأعراض تشير إلى أنواع متعددة من السرطان بما في ذلك القولون، المثانة، الثدي، أو سرطان الجهاز التناسلي.

صعوبة في البلع أو سعال مستمر أو بحة في الصوت

إذا استمر سعال جاف لأكثر من أسبوعين أو ظهرت بحة صوت دون سبب واضح، أو شعرت بصعوبة في البلع مستمرة، فقد تكون علامة على سرطان الرئة أو الحنجرة أو المريء، أو سرطان المعدة.

