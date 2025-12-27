ضبط سائق ملاكي يسير عكس الاتجاه ويصطدم بمواطن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بأحد المواطنين بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع، ووجد أن قائدها سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي وله معلومات جنائية، ولا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.