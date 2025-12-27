إعلان

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:58 م 27/12/2025

انقلاب ميكروباص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أمام أكوا بارك، في اتجاه القاهرة.

تلقى مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بوقوع الحادث، وانتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت الفحوصات الأولية، إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إلى مستشفيات السلام والشروق، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث للوقوف على ملابساته.

انقلاب ميكروباص حادث سير

