يمكنك شرب ماء الليمون في أي وقت، لكن الكثيرين يفضلونه صباحًا، فهو طريقة جيدة لترطيب جسمك فور استيقاظك، كما أن الليمون يعزز امتصاصك لفيتامين سي قبل بدء يومك وبما أن الليمون قد يكون له فوائد صحية لجهازك الهضمي، فمن الجيد شربه على معدة فارغة.

المساعدة في الهضم

يساعد الحمض على هضم الطعام، ولهذا السبب يوجد بكمية كبيرة منه في معدتنا، قد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في تعويض مستويات حمض المعدة، التي تميل إلى الانخفاض مع التقدم في العمر، وفقًا لموقع clevelandclinic.

يساعدك على البقاء رطبًا

معظمنا لا يشرب كمية كافية من الماء، شرب الماء بالليمون يوميًا طريقة سهلة لبدء يومك بنشاط وحيوية

يمنع حصوات الكلى

الاعتياد على شرب ماء الليمون يفيد الكلى أيضًا، فحمض الستريك الموجود فيه يمنع تكون حصوات الكلى، ويمكنه تفتيت الحصوات الصغيرة قبل أن تبدأ بالتكون.

إنقاص الوزن

يمكن الحصول على فيتامين سي من كوب من عصير البرتقال صباحًا، ولكن استبداله بماء الليمون خيار جيد إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك، بهذه الطريقة، ستشرب المكونات الأساسية فقط الليمون والماء دون أي سكريات أو سعرات حرارية أو إضافات.

يعطي دفعة مضادة للأكسدة

تشتهر الحمضيات، كالليمون تحديدًا، بغناها بفيتامين ج، يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة يحمي خلايا الجسم من الأمراض، وكما يمكنك الاعتماد على كوب دافئ من شاي الليمون عند المرض، فإن تناول كوب يومي من ماء الليمون قد يساعد في حماية جسمك من الأمراض من البداية.

