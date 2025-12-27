كتبت: رودينا ضوه

الرئتان من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهما المسؤولتان عن إدخال الأكسجين الضروري للحياة والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ومع مرور الوقت، قد تتراكم في الرئتين شوائب وسموم ناتجة عن التلوث والتدخين والعوامل البيئية المختلفة، ما يؤثر سلبًا في كفاءة التنفس، وتوجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تنظيف الرئتين وتحسين أدائهما.

العلاج بالبخار مع الريحان

بالنسبة للمدخنين فإن العلاج بالبخار طريقة بسيطة لتطهير رئتيك، أضف حفنة من أوراق الريحان الطازجة إلى الماء المغلي واستنشق البخار، يعرف الريحان بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في إزالة المخاط وتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، اجعله جزءًا من روتينك، خاصة خلال تغير الفصول عندما تكون أمراض الجهاز التنفسي شائعة، وفقًا لموقع .timesofindia

اشرب بعض الحليب المنقوع بالكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة والالتهابات، شرب كوب دافئ من حليب الكركم يساعد على طرد السموم من الرئتين وتقليل الالتهاب، كما أنه يقوي جهاز المناعة، ويحافظ على صحة الجهاز التنفسي

شاي الأعشاب لتطهير الرئة

أعشاب مثل جذر عرق السوس والزنجبيل والنعناع تحسن صحة رئتيك بشكل كبير، فشرب شاي الأعشاب له تأثير وقائي ضد سرطان الرئة، حضر شايًا مهدئًا بغلي هذه المكونات معًا، يساعد جذر عرق السوس على تقليل الالتهاب، ويحارب الزنجبيل العدوى، وينقي النعناع الجهاز التنفسي، تناول هذا الشاي بانتظام يساعد في الحفاظ على نظافة رئتيك وسهولة تنفسك.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يحمي رئتيك من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والسموم، أضف إلى نظامك الغذائي أطعمة مثل، الجوافة والرمان، هذه الفواكه غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى التي تصلح أنسجة الرئة وتحسن صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

