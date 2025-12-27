حسين فهمي عن داوود عبدالسيد: صاحب رؤية فلسفية وإنسانية نادرة

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج الكبير داوود عبدالسيد، أحد أبرز صُنّاع السينما المصرية والعربية، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمات خالدة في تاريخ الفن السابع.

وأشار المهرجان في بيان صحفي أصدره قبل قليل، إلى أن المخرج الراحل قدّم أعمالًا شكلت وجدان أجيال من محبي السينما، من بينها: الكيت كات وسارق الفرح وأرض الخوف ورسائل البحر وغيرها من العلامات الفارقة في الإبداع السينمائي.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في البيان: "برحيل داوود عبدالسيد تفقد السينما المصرية أحد أهم مبدعيها وأكثرهم صدقًا وخصوصية. كان صاحب رؤية فلسفية وإنسانية نادرة، وترك لنا أعمالًا ستبقى مرجعًا في الجمال والوعي والمعنى. لقد ساهم داوود عبدالسيد في ترسيخ مفهوم السينما كفن للتأمل والبحث في الإنسان والمجتمع، وسنظل نحتفي بإرثه ونتعلم من بصيرته السينمائية العميقة."

وقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العزاء إلى أسرة الفقيد وأصدقائه وتلاميذه وجمهور السينما المصرية والعربية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

ويعد المخرج الكبير داوود عبدالسيد أحد أهم المخرجين في مصر والوطن العربي، قدم العديد من الأعمال السينمائية الهامة، كان أشهرها فيلم "الصعاليك"، وفيلم "الكيت كات"، "أرض الأحلام"، "أرض الخوف".





