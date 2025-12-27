إعلان

تخفيف حبس الراقصة ليندا إلى 6 أشهر في واقعة نشر فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

07:10 م 27/12/2025

الراقصة ليندا

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة ليندا على حكم حبسها لمدة عام، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، مع تأييد تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2022، عندما تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ اتهم فيه الراقصة بنشر صور ومقاطع فيديو وصفها بأنها خادشة للحياء العام، ظهرت خلالها بملابس غير لائقة داخل أحد الحمامات.

وباشرت نيابة وسط القاهرة التحقيقات في البلاغ، قبل أن تحيل القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي قضت في أول درجة بالحبس لمدة عام، ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتخفيف العقوبة مع الإبقاء على الغرامة المالية.

