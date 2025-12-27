الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا بدرجات الحرارة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة أيضا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 11

نخل 17 05

كاترين 11 01

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 18 08

سيوة 19 05

رأس غارب 21 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 24 11