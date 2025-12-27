من المثير للاهتمام أن بعض التغيرات التي قد تظهر على الأظافر، رغم بساطتها الظاهرة، قد تكون مؤشرا على نقص حاد في بعض الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد سامي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن ظهور خطوط طولية أو عرضية، أو تغير في لون الأظافر إلى الأبيض أو الرمادي، أو تقصفها بشكل مستمر، قد يدل على نقص فيتامينات أساسية مثل B12، والبيوتين (B7)، والحديد، والزنك.

وأوضح "سامي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن من أبرز العلامات التي يجب الانتباه لها هشاشة الأظافر وسهولة تكسرها، والتي غالبا ما ترتبط بنقص البيوتين، بينما يشير ظهور اللون الشاحب أو الباهت في قاعدة الظفر إلى احتمال وجود نقص في الحديد، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.

وأضاف أن نقص فيتامين B12 قد يؤدي أيضا إلى ظهور خطوط داكنة أو تصبغات غير معتادة في الأظافر، خاصة لدى النباتيين أو المصابين باضطرابات في امتصاص الفيتامينات، مشددا على أهمية إجراء تحاليل دورية في حال ظهور مثل هذه العلامات، وعدم الاكتفاء بالعلاج الموضعي أو إخفاء العيوب بمستحضرات التجميل.

وأكد استشاري الجلدية أن الأظافر تعتبر مرآة لصحة الجسم، لافتا إلى أن التغذية السليمة وتناول الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية يظل الوسيلة الأفضل للوقاية من هذه المشكلات، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن المنتجات الكيميائية القاسية على الأظافر.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"