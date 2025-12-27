إعلان

بكلمات مؤثرة.. منى زكي تنعى داوود عبد السيد

كتب : معتز عباس

07:12 م 27/12/2025

الفنانة منى زكي

نعت النجمة منى زكي، المخرج الراحل داوود عبدالسيد، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت منى زكي صورة لـ داوود عبدالسيد في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "في الجنه ونعيمها استاذنا المبدع.. الله يرحمه".

ومن المقرر تشييع جنازة المخرج داوود عبدالسيد، غدا الأحد 28 ديسمبر، من كنيسة مارمرقس في شارك كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

ويقام العزاء الاثنين المقبل يوم 29 ديسمبر، في السادسة مساء، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

أعمال داوود عبد السيد الفنية

وترك داوود إرثا فنيا من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها: الكيت كات، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، رسائل البحر، البحث عن سيد مرزوق.

