لماذا يبدأ مرض الزهايمر بفقدان حاسة الشم؟ دراسة تكشف

يعتقد الكثيرون أن مرض الزهايمر يبدأ بالنسيان، مثل نسيان الأسماء أو مكان المفاتيح. ولكن قبل سنوات من ظهور هذه المشكلات في الذاكرة، قد يفقد العديد من الأشخاص المصابين بالمرض حاسة أخرى تماما وهي حاسة الشم.

وكشف الباحثون تفسير بيولوجي لهذه العلامة التحذيرية المبكرة يستهدف الجهاز المناعي للدماغ الألياف العصبية المسؤولة عن معالجة الروائح ويزيلها.

وقد يؤدي فقدان الألياف المبكر هذا إلى عجز ملحوظ في حاسة الشم، ويحدث قبل تلف مناطق أخرى من الدماغ، وفقا لموقع 'ستادي فايندز".

وكشفت دراسة أجراها باحثون من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية دراسات على الفئران وأدمغة مصابين بالزهايمر إن هذه النتيجة قد تسهم في تطوير أدوات الفحص المبكر.

وفي المستقبل، قد يستخدم اختبار شم بسيط للمساعدة في الكشف عن المراحل المبكرة من تغيرات الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر، قبل وقت طويل من فقدان الذاكرة.

البصلة الشمية

وبحث الباحثون عن علامات لهذه الظاهرة لدى البشر. أظهرت أنسجة الدماغ بعد الوفاة من أفراد مصابين بمرض الزهايمر في مرحلة مبكرة انخفاضاً واضحاً في الألياف المُنتجة للنورإبينفرين في البصلة الشمية، مُقارنةً بأفراد أصحاء مُطابقين لهم في العمر.

وفي المرضى الأحياء، استخدم الفريق فحوصات دماغية بتقنية TSPO-PET، التي تكشف عن زيادة أعداد الخلايا المناعية، ووجدوا إشارات مُرتفعة في البصلات الشمية لدى من يُعانون من ضعف إدراكي خفيف، وهو مُقدمة مُحتملة لخرف الزهايمر.

ولم تكن هذه الزيادات أعلى بكثير لدى المُشخصين بالفعل بمرض الزهايمر، ما يُشير إلى أن التغيير يحدث مبكراً.

اختبار التعرف على الروائح

وسجل مرضى الزهايمر نتائج أقل في اختبارات التعرف على الروائح مقارنةً بالمشاركين الأصحاء والمصابين بضعف إدراكي خفيف.

وشملت الدراسة 23 فرداً في تحليل أنسجة الدماغ و46 مشاركاً في دراسات التصوير.

ووجد الباحثون أن تلف الأعصاب كان مقصوراً على نظام النورإبينفرين: لم يُعثر على أي فقدان مبكر للألياف المنتجة للأستيل كولين أو السيروتونين.

اختلاف الزهايمر عن باركنسون

وقد يُساعد هذا في تفسير اختلاف فقدان حاسة الشم في مرض الزهايمر عنه في أمراض أخرى مثل باركنسون، حيث تتأثر الخلايا العصبية الحسية في الأنف.

وتشير النتائج إلى ملاحظة ارتفاع نشاط الخلايا المناعية في البصلة الشمية ثم استقراره، ما يعني وجود فرصة علاج في المراحل المبكرة، قبل أن تتأثر مناطق الدماغ المنتشرة.

