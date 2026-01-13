إعلان

أول تحرك عاجل من ترامب ضد إيران بعد تهديداته الأخيرة

كتب : مصراوي

12:46 ص 13/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الثلاثاء،:"اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القرار نهائي وملزم".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مرارا طهران باتخاذ عمل عسكري أمريكي إذا وجدت إدارته أن الجمهورية الإسلامية تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران عندما يراه مناسبا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات إعلامية الاثنين، إلى أن ترامب لا يود أن يرى الناس يقتلون في شوارع طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
أخبار مصر

عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حكايات الناس

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد
أخبار مصر

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي
مصراوي ستوري

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي
"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
زووم

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد