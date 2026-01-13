أول تحرك عاجل من ترامب ضد إيران بعد تهديداته الأخيرة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الثلاثاء،:"اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القرار نهائي وملزم".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مرارا طهران باتخاذ عمل عسكري أمريكي إذا وجدت إدارته أن الجمهورية الإسلامية تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران عندما يراه مناسبا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات إعلامية الاثنين، إلى أن ترامب لا يود أن يرى الناس يقتلون في شوارع طهران.