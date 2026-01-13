إعلان

وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند.. زيارة أمريكية رسمية إلى الدنمارك

كتب : مصراوي

12:46 ص 13/01/2026

ترامب

وكالات

يتوجه وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي إلى كوبنهاجن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لإظهار الوحدة بين أمريكا والدنمارك، مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في تهديداته بضم جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتتبع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويقود الوفد الذي يضم تسعة أعضاء على الأقل من الكونجرس، بمن فيهم السيناتور الجمهوري توم تيليس، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، ومن المقرر أن يتواجد الوفد في كوبنهاجن يومي الجمعة والسبت، وفقا لمساعد في الكونجرس مطلع على تخطيط الرحلة.

وسيلتقي المشرعون بمسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الدنمارك وحكومة جرينلاند وقادة أعمال.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أكدت فيه الصين، على لسان متحدث باسم الخارجية، في وقت سابق من اليوم الإثنين بأنه لا ينبغي لأمريكا استخدام دول أخرى كـ "ذريعة" للسعي وراء مصالحها في جرينلاند، مؤكدة أن أنشطتها في القطب الشمالي تتوافق مع القانون الدولي.

وكان ترامب قد أعرب عن رغبته في إبرام صفقة للاستحواذ على جرينلاند، التابعة للدنمارك، بزعم منع روسيا أو الصين من السيطرة عليها.

ترامب ضم جرينلاند زيارة أمريكية إلى الدنمارك

