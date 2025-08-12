يعاني منه الملايين.. علاج متكامل للتخلص من الوسواس القهري نهائيا

كتبت- أسماء مرسي:



الوسواس القهري من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الكثيرون، ويتسبب في معاناة مستمرة تؤثر على التفكير والسلوك، ورغم شدته أحيانا، إلا أن هذا المرض قابل للعلاج إذا تم التعامل معه بطريقة صحيحة.



أهمية المتابعة مع طبيب نفسي متخصص



أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن علاج الوسواس القهري يعتمد بشكل أساسي على العلاج الدوائي، ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب نفسي متخصص.



وأضاف المهدي خلال تقديمه برنامج "راحة نفسية"، المُذاع على قناة "الناس"، أن العلاج لا يقتصر على فترة قصيرة، بل يستمر حتى بعد اختفاء الأعراض، مع فترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر لضمان عدم عودة الوسواس.



لا تكتفي بالأدوية وحدها



تابع: "من الضروري أيضا إدراك أن العلاج الدوائي وحده ليس كافيا، يجب دمج العلاج المعرفي السلوكي مع الأدوية، هذا النوع من العلاج يساعد الشخص على فهم أفكاره الوسواسية والتعامل معها بشكل عملي".



الوسواس القهري قابل للشفاء



شدد "المهدي" على أن الوسواس قابل للعلاج تماما، ويجب عدم الاستسلام أو الشعور باليأس، والتوجه لطبيب نفسي متخصص هو الخطوة الأولى نحو التعافي، حيث يصف برنامج علاجي شامل يناسب حالة كل مريض.



العلاج المتكامل هو الحل



يخطئ البعض حين يتوقفون عن العلاج بعد أسبوعين أو ثلاثة لعدم شعورهم بالتحسن الفوري، الحقيقة أن الوسواس يحتاج إلى علاج متكامل وطويل الأمد، يجمع بين الدواء وجلسات العلاج السلوكي لتحقيق نتائج فعالة ومستمرة.

