كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

بعد هدف صلاح.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

02:50 م 06/01/2026
اشتعلت المنافسة على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجارية، بعد وصولنا لدور الـ16، ووجود صراع لأكثر من لاعب على لقب هداف البطولة.

وشهدت مباريات دور الـ16 أمس الإثنين، تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفَا في شباك بنين، بينما سجل فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا هدفين في شباك موزمبيق.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف، بعدما نجح في التسجيل لأسود الأطلس في 4 مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية؟

المركز الأول: إبراهيم دياز برصيد 4 أهداف (المغرب)

المركز الثاني يتقاسمه برصيد 3 أهداف كل من:

رياض محرز (الجزائر)، محمد صلاح (مصر)، أيوب الكعبي (المغرب)، لاسين سينايوكو (مالي)، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

المركز الثالث برصيد هدفين يتقاسمه كل من:

"نيكولاس جاكسون، بابي جي(السنغال)، إلياس العاشوري (تونس)، رافايل أونييديكا، أمادو ديالو (ساحل العاج)، لايل فوستر، أوسوين أبوليس (جنوب أفريقيا)، جايل كاكوتا ( الكونغو)، إبراهيم مازة (الجزائر)، جيني كاتامو (موزمبيق)، كريستيان كوفان (الكاميرون).

محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية هدافو كأس الأمم الأفريقية إبراهيم دياز

