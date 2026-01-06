إعلان

مشروب يدعم الجهاز الهضمي ويقوي المناعة.. احرص على تناوله

كتبت- نرمين ضيف الله:

01:30 م 06/01/2026

مشاكل الجهاز الهضمي

مشروب البنجر يحتوي على مركبات غذائية ممتازة تساهم في دعم الهضم وتقوية جهاز المناعة، مما يجعله خيارا ممتازا ضمن نظامك الغذائي اليومي.

فوائد مشروب البنجر على صحة الجسم وفق"Healthline".

يدعم الهضم بفضل الألياف الطبيعية
البنجر غني بالألياف الغذائية التي تسهم في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، فتساعد على منع الإمساك وتعزيز صحة جهازك الهضمي عموما.

كما أن الألياف تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على توازن الأمعاء وصحة الأمعاء بشكل عام.

يحتوي على فيتامين C لتعزيز المناعة
مشروب البنجر يحتوي على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا، كما يدعم إنتاج خلايا المناعة ويقلل من تأثير الجذور الحرة التي تضعف الجسم.

مضادات الأكسدة تقوي الجسم
يحتوي البنجر على مركبات نباتية قوية مثل البيتالين التي تمتلك خواص مضادة للأكسدة والالتهاب، مما يمكن أن يحد من التهابات الجسم ويساعد جهاز المناعة في أداء وظيفته بشكل أفضل.

يحسن تدفق الدم ويعزز الصحة العامة
العناصرالغذائية الموجودة في البنجر مثل النترات تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسعة أوعية الدم وتحسين تدفق الدم.

تدفق الدم الأفضل يساند نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يدعم وظائف المناعة والهضم أيضا.

الجهاز الهضمي المناعة الصحة

