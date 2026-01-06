مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"

كتب : هند عواد

02:45 م 06/01/2026
أحدثت تصريحات نسبت إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح في تلك التصريحات، عقب الفوز على بنين والتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، إن منتخب مصر غير مرشح للفوز بالبطولة بسبب وجود لاعبين محليين.

حقيقة تصريحات محمد صلاح

وبالعودة إلى مقطع الفيديو، سأل مراسل الاتحاد الأفريقي "كاف" صلاح عن التعامل مع الضغط خلال الوقت الإضافي، ليرد قائد منتخب مصر قائلاً: "أعتقد أننا كنا أفضل قليلًا، هذا ما منحنا الأفضلية. لكن كما تعلمون، لا توجد مباراة سهلة في أفريقيا، المستوى متقارب جدًا، لذا كنت مع اللاعبين أمس. أخبرتهم أنه لا يوجد فريق يخسر بنتيجة 4-5 أو ما شابه. لديهم فريق جيد، ومدرب جيد، وهيكل تنظيمي جيد. وأنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز في النهاية".

وعن الجزء الذي أثار جدلاً، قال المراسل: "خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى، مصر تتطور، الجميع يتحدث عن المغرب، وساحل العاج، والجزائر. أنتم في الظل. هل يعجبكم هذا الوضع؟"، ليرد صلاح قائلاً: "لا أعتقد أننا المرشحون الأوفر حظًا على الإطلاق، لدينا لاعبون شباب، معظمنا يلعب في مصر. نحن نقاتل من أجل بلدنا ونرى إلى أين يمكننا الوصول. لكن كل لاعب يبذل قصارى جهده، ويمكنكم رؤية ذلك اليوم. هذا ما يمكنني قوله".

محمد صلاح منتخب مصر تصريحات محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية

