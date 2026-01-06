إعلان

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد

كتبت- نرمين ضيف الله:

01:00 م 06/01/2026

في فصل الشتاء يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والسعال، ولا يقتصر الأمر على الطقس فقط، بل إن بعض الأطعمة والمشروبات تُضعف المناعة وتزيد من الأعراض غير المرغوبة، لذا من الحكمة تجنبها لتعزيز صحتك.

أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد وفق"Healthline".

الكافيين الزائد
رغم أن القهوة والشاي يشعراننا بالدفء، فإن تناول كمية كبيرة من الكافيين يؤدي إلى الجفاف ويُضعف المناعة عبر تجفيف الحلق والممرات الأنفية، مما يسهل على الفيروسات التسلل والتسبب في السعال أو الزكام.

الأطعمة المقلية والدهنية
الأطعمة المقلية غنية بالدهون غير الصحية وتبطئ عملية الهضم وتُسبب التهابًا في الجسم، مما يقلل من فعالية جهاز المناعة ويُزيد من مخاط الحلق والبلغم، وهو ما يُعرضك لنوبات أكثر من السعال والاحتقان.

المشروبات الباردة
المشروبات الباردة، تبدو منعشة في الصيف، لكنها في الشتاء يمكن أن تُثقل الجهاز الهضمي وتُحدث زيادة في الإفرازات المخاطية بالحنجرة، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بالسعال واحتقان الحلق.

الأطعمة العالية بالملح والسكريات
الأطعمة المالحة والحلوة بكثرة تُحدث التهابًا مزمنًا في الجسم وتُضعف الاستجابة المناعية، بينما السكريات الزائدة يمكن أن تُثبط خلايا المناعة وتُعرضك للعدوى بسهولة أكبر.

