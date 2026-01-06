إعلان

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب شاي الزنجبيل؟- لن تتخيل

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 06/01/2026

تعبيرية

شاي الزنجبيل أكثر من مجرد مشروب دافئ؛ فهو يحتوي على مركبات طبيعية تدعم صحة الجهاز الهضمي، تخفف الالتهابات، وتسهم في الحفاظ على نشاط الجسم وحيويته.

فيما يلي، إليكم أبرز الفوائد الصحية لشرب شاي الزنجبيل يوميا، وفقا لموقع "verywellhealth".

تعزيز الهضم وتقليل الانتفاخ

يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجيرول الذي يساعد على انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء بكفاءة أكبر، ما يقلل احتمالية بقاء الطعام لفترة طويلة وحدوث مشكلات هضمية، كما يقلل من التخمر في الأمعاء، ويحد من الإمساك والغازات، ما يخفف الشعور بالانتفاخ بعد الوجبات.

تقليل الغثيان والقيء

يساعد هذا المشروب أيضا على تخفيف اضطراب المعدة والغثيان، كما أنه آمنا للاستخدام أثناء الحمل بكميات معتدلة، مع مراعاة استشارة الطبيب نظرا لتأثيره الطفيف كمضاد للتخثر.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي هذا المزيج على مركبات مثل 6-شوجاول، زنجيرون، و8-شوجاول التي تسهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية، التهاب القولون التقرحي، داء كرون، والذئبة.

تخفيف الألم

هذا المشروب فعالا مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في تخفيف آلام الدورة الشهرية، كما يمكن أن يساعد على تقليل آلام متلازمة ما قبل الحيض، الصداع النصفي، التهاب مفصل الركبة، وآلام العضلات بعد التمرين.

إنقاص الوزن

الزنجبيل يسهم في فقدان الوزن من خلال تثبيط امتصاص الدهون، تعديل تخزين الدهون في الجسم، والتحكم في الشهية.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يعمل تناوله أيضا على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والسيطرة على مرض السكري.

شاي الزنجبيل فوائد شاي الزنجبيل

