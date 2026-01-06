إعلان

"الاستعلامات": البرلمان المقبل يضم 7 أحزاب مؤيدة و8 معارضة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:18 م 06/01/2026

الهيئة العامة للاستعلامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بها، دراسة إحصائية عن البرلمان المقبل بعد انتهاء آخر جولات الإعادة طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الدراسة الإحصائية كشفت عن دلالات رقمية مهمة، قد تعطي مؤشرات أولية حول أداء المجلس الجديد، وتتلخص فيما يلي:

- حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

- نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية للحركة المدنية الديمقراطية، بعدد 32 مقعدا، يمثلون 60% من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة.

- توزعت المقاعد بين أحزاب المعارضة على النحو التالي:-

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا.

حزب العدل: 11 مقعدا.

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد.

حزب الوفد: 9 مقاعد.

حزب النور: 6 مقاعد.

حزب التجمع: 5 مقاعد.

حزب المحافظين: مقعد واحد.

حزب الوعي: مقعد واحد.

يبلغ إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، 82 مقعدا.

يبلّغ إجمالي عدد مقاعد المستقلين 105 مقعد، بنسبة تزيد عن 18% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

بذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 158 مقعدا، يمثلون 28% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وبالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا سياسيا، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للاستعلامات البرلمان المقبل يضم 7 أحزاب مؤيدة البرلمان المقبل يضم 8 أحزاب معارضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"الكهرباء" توضح حقيقة اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية
أخبار مصر

"الكهرباء" توضح حقيقة اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية
المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
أخبار المحافظات

المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
شئون عربية و دولية

إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث