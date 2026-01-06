"الاستعلامات": البرلمان المقبل يضم 7 أحزاب مؤيدة و8 معارضة

أجرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بها، دراسة إحصائية عن البرلمان المقبل بعد انتهاء آخر جولات الإعادة طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الدراسة الإحصائية كشفت عن دلالات رقمية مهمة، قد تعطي مؤشرات أولية حول أداء المجلس الجديد، وتتلخص فيما يلي:

- حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

- نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية للحركة المدنية الديمقراطية، بعدد 32 مقعدا، يمثلون 60% من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة.

- توزعت المقاعد بين أحزاب المعارضة على النحو التالي:-

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا.

حزب العدل: 11 مقعدا.

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد.

حزب الوفد: 9 مقاعد.

حزب النور: 6 مقاعد.

حزب التجمع: 5 مقاعد.

حزب المحافظين: مقعد واحد.

حزب الوعي: مقعد واحد.

يبلغ إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، 82 مقعدا.

يبلّغ إجمالي عدد مقاعد المستقلين 105 مقعد، بنسبة تزيد عن 18% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

بذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 158 مقعدا، يمثلون 28% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وبالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا سياسيا، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة.