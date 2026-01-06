انتقادات مغربية لحسام حسن.. والأخير يعلق: "تم فهم الفيديو بشكل خاطئ"

فوز غائب منذ 38 عاما.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جدلًا واسعًا بين الجماهير المغربية، عقب مباراة الفراعنة وبنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر على بنين بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في دور الـ16، ليضمن الفراعنة تأهلهم إلى ربع النهائي، في انتظار الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو، وهو يحتفل بهدف محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ويتوجه إلى الجماهير التي تشجع بنين في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير.

ولقي حسام حسن انتقادًا من جانب الجماهير المغربية بسبب تلك اللقطة، فنشر موقع "شوف" المغربي مقطع الفيديو، وعلّق: "كبر وما زال مستفز.. حسام حسن مدرب المنتخب المصري تصرّف بشكل غير أخلاقي تجاه الجماهير المغربية الحاضرة بملعب أدرار بأكادير بعد تشجيعها لمنتخب بنين".

ومن جانبه، نفى حسام حسن هجومه على جماهير المغرب، وقال في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ، كيف أهاجم منتخب المغرب في أكادير بعد كل هذه المساندة؟".

