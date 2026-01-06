مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

انتقادات مغربية لحسام حسن.. والأخير يعلق: "تم فهم الفيديو بشكل خاطئ"

كتب : هند عواد

02:14 م 06/01/2026 تعديل في 02:17 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (4)
  • عرض 4 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (3)
  • عرض 4 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جدلًا واسعًا بين الجماهير المغربية، عقب مباراة الفراعنة وبنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر على بنين بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في دور الـ16، ليضمن الفراعنة تأهلهم إلى ربع النهائي، في انتظار الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو، وهو يحتفل بهدف محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ويتوجه إلى الجماهير التي تشجع بنين في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير.

ولقي حسام حسن انتقادًا من جانب الجماهير المغربية بسبب تلك اللقطة، فنشر موقع "شوف" المغربي مقطع الفيديو، وعلّق: "كبر وما زال مستفز.. حسام حسن مدرب المنتخب المصري تصرّف بشكل غير أخلاقي تجاه الجماهير المغربية الحاضرة بملعب أدرار بأكادير بعد تشجيعها لمنتخب بنين".

ومن جانبه، نفى حسام حسن هجومه على جماهير المغرب، وقال في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ، كيف أهاجم منتخب المغرب في أكادير بعد كل هذه المساندة؟".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن مصر وبنين حسام حسن والجماهير المغربية منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إحالة أوراق أب متهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته في أسيوط للمفتي
أخبار المحافظات

إحالة أوراق أب متهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته في أسيوط للمفتي

بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم
زووم

بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
أخبار

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
أخبار المحافظات

أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها
أخبار المحافظات

كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث