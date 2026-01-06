إعلان

مصدر سوري: تقدم نحو اتفاق أمني مع إسرائيل بضغط أمريكي

كتب : مصراوي

03:19 م 06/01/2026

سوريا وإسرائيل

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري أن هناك تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط أمريكية تدفع باتجاه إنجاز هذا الاتفاق.

وفيما سبق انطلقت الاثنين، الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس.

وأفاد مصدر حكومي سوري بأن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يرأس وفد بلاده في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة من الولايات المتحدة.
وأكد مصدر حكومي سوري لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن وفد الجمهورية العربية السورية يشارك برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة، في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

اتفاق أمني إسرائيل سوريا

