مصدر سوري: تقدم نحو اتفاق أمني مع إسرائيل بضغط أمريكي

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري أن هناك تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط أمريكية تدفع باتجاه إنجاز هذا الاتفاق.

وفيما سبق انطلقت الاثنين، الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس.

وأكد مصدر حكومي سوري لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن وفد الجمهورية العربية السورية يشارك برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة، في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.