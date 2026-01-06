إعلان

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

كتبت- أسماء العمدة:

03:00 م 06/01/2026

الأطعمة الساخنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور معتز القيعي من استخدام العبوات والأدوات البلاستيكية مع الأطعمة الساخنة، مؤكدا أن هذه العادة الشائعة قد تشكل خطرا خفيا على الصحة العامة مع مرور الوقت، نتيجة تفاعل الحرارة مع مكونات البلاستيك.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عند تعرض البلاستيك للحرارة، قد تتسرب منه مواد كيميائية مثل البيسفينول A (BPA)، والتي ترتبط باضطرابات هرمونية ومشكلات صحية متعددة.

وأشار إلى أن التعرض المستمر للمواد الكيميائية الناتجة عن تسخين البلاستيك قد يرفع من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب واضطرابات الغدد الصماء.
- التأثير السلبي على الخصوبة
وأكد أن بعض مركبات البلاستيك تؤثر في التوازن الهرموني، ما قد ينعكس سلبا على الخصوبة لدى الرجال والنساء
- تلوث الطعام بمواد سامة
قد يؤدي تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو وضعه ساخنا داخلها إلى تغير في طعم الطعام ورائحته، نتيجة انتقال مركبات سامة غير مرئية إلى الوجبة.
- زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان
وتابع القيعي من خلال تصريحاته لمصراوي، الاستخدام الطويل للبلاستيك مع الأطعمة الساخنة وزيادة احتمالات يبين الإصابة ببعض أنواع السرطان، نتيجة التراكم التدريجي للمواد الضارة داخل الجسم.

واختتم:" استخدام الأواني الزجاجية أو الفخارية أو المصنوعة من الستانلس ستيل، وتجنب تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية، والتأكد من الرموز المدونة على العبوات قبل الاستخدام".

الأطعمة الساخنة البلاستيك الأدوات البلاستيكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
أخبار المحافظات

المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
بعد هدف صلاح.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

بعد هدف صلاح.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
اقتصاد

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث