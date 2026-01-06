احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

حذر الدكتور معتز القيعي من استخدام العبوات والأدوات البلاستيكية مع الأطعمة الساخنة، مؤكدا أن هذه العادة الشائعة قد تشكل خطرا خفيا على الصحة العامة مع مرور الوقت، نتيجة تفاعل الحرارة مع مكونات البلاستيك.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عند تعرض البلاستيك للحرارة، قد تتسرب منه مواد كيميائية مثل البيسفينول A (BPA)، والتي ترتبط باضطرابات هرمونية ومشكلات صحية متعددة.

وأشار إلى أن التعرض المستمر للمواد الكيميائية الناتجة عن تسخين البلاستيك قد يرفع من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب واضطرابات الغدد الصماء.

- التأثير السلبي على الخصوبة

وأكد أن بعض مركبات البلاستيك تؤثر في التوازن الهرموني، ما قد ينعكس سلبا على الخصوبة لدى الرجال والنساء

- تلوث الطعام بمواد سامة

قد يؤدي تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو وضعه ساخنا داخلها إلى تغير في طعم الطعام ورائحته، نتيجة انتقال مركبات سامة غير مرئية إلى الوجبة.

- زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان

وتابع القيعي من خلال تصريحاته لمصراوي، الاستخدام الطويل للبلاستيك مع الأطعمة الساخنة وزيادة احتمالات يبين الإصابة ببعض أنواع السرطان، نتيجة التراكم التدريجي للمواد الضارة داخل الجسم.

واختتم:" استخدام الأواني الزجاجية أو الفخارية أو المصنوعة من الستانلس ستيل، وتجنب تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية، والتأكد من الرموز المدونة على العبوات قبل الاستخدام".