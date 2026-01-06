إعلان

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته

كتب : أحمد الباهي

02:23 م 06/01/2026
    نجل القتيلة يؤكد أخويا مش مختل ومرتب كل حاجة
    عصام نجل قتيلة المنوفية يكشف تفاصيل الواقعة

كشف "عصام"، نجل المجني عليها في واقعة "طعن سيدة المنوفية" على يد نجل زوجها، عن الكواليس التي سبقت تنفيذ الجريمة التي هزت قرية دمليج التابعة لمركز منوف أمس الاثنين، مؤكدًا أن الجريمة نُفذت بعد استغلال المتهم غياب جميع أفراد المنزل.

وقال عصام، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إنه كان مسافرًا خارج المحافظة قبل أن يستغل المتهم سفره وذهاب زوجته لزيارة والدتها المريضة بالمستشفى، ما أدى إلى خلو المنزل تمامًا، ليتوجه المتهم إلى المطبخ ويعتدي على والدته طعنًا.

وأضاف نجل المجني عليها: "الناس كلموني في التليفون وقالولي تعالى بسرعة علشان والدتك بتتخانق، ولما وصلت اكتشفت إنها توفت، ومن وقتها وأنا بخلص الإجراءات في النيابة".

وأوضح أن المتهم هو شقيقه من الأب، مؤكدًا أن الجريمة تمت بترتيب مسبق، قائلًا: "هو استغل غيابي ونفذ جريمته، وبتمنى تنفيذ أشد عقوبة عليه".

ونفى عصام ما تردد عن معاناة المتهم من اضطرابات عقلية، مشددًا على أنه كان شخصًا طبيعيًا وملتزمًا، قائلًا: "مش مختل عقليًا زي ما بيتقال، كان عاقل وملتزم، وكنت بشوفه بيصلي، ومش عارف إيه اللي خلاه يعمل كده".

وأشار إلى أن الأسرة كانت مستقرة، وأن كل طرف كان يقيم في شقة مستقلة داخل نفس العقار، مؤكدًا أن والدته كانت سيدة هادئة ولا توجد خلافات ظاهرة، ولا يعلم سبب ارتكاب الجريمة.

وتواصل الأسرة حاليًا تواجدها بمستشفى منوف التعليمي لإنهاء إجراءات الدفن، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، بعد أن حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث وألقت القبض على المتهم.

نجل ضحية المنوفية جريمة قتل قرية دمليج المنوفية

