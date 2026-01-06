مباريات الأمس
صافرة مصرية.. كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

02:40 م 06/01/2026
    محمد معروف
    محمد معروف
    محمد معروف
    محمد معروف
    الحكم المصري محمد معروف
    الحكم المصري محمد معروف في مباراة بوركينا وغينيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا، طاقم مصري يقوده محمد معروف، ومحمود أبو الرجال كحكم مساعد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو كالتالي:

الحكم الدولي محمد معروف حكماً للساحة

محمود أبو الرجال حكماً مساعداً أول

أحمد حسام طه حكماً مساعداً ثانياً

فيما سيتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

كما كُلّف الحكم الدولي محمود عاشور بالإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال المباراة، ويساعده حجاج حسام عزب.

محمد معروف حكم مباراة الجزائر منتخب الجزائر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

