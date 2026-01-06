صافرة مصرية.. كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو بأمم أفريقيا

فوز غائب منذ 38 عاما.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا، طاقم مصري يقوده محمد معروف، ومحمود أبو الرجال كحكم مساعد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الجزائر والكونغو كالتالي:

الحكم الدولي محمد معروف حكماً للساحة

محمود أبو الرجال حكماً مساعداً أول

أحمد حسام طه حكماً مساعداً ثانياً

فيما سيتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

كما كُلّف الحكم الدولي محمود عاشور بالإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال المباراة، ويساعده حجاج حسام عزب.

