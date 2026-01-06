إعلان

فيديو صادم | شاب يهدد مواطنًا بكلب في شبرا الخيمة والداخلية تتدخل

كتب : أحمد أبو النجا

03:07 م 06/01/2026 تعديل في 03:19 م

المتهم

كتب- أحمد أبوالنجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يصطحب كلبًا ويوجهه نحو آخر بقصد ترهيبه في القليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر في الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

عاطل يهدد مواطن بكلب تهديد مواطن بكلب في شبرا الخيمة وزارة الداخلية

