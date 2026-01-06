إعلان

ماذا يحدث عند شرب عصير البرتقال؟- فوائد مذهلة

كتب : أسماء مرسي

10:00 ص 06/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعا في فصل الشتاء، ليس فقط لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم.

وفقا لموقع "verywellhealth "، فوائد مذهلة لشرب كوب من عصير البرتقال:

يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي حالة تُعرف بالإجهاد التأكسدي.

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، وتعزيز المناعة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وبعض أنواع السرطان.

يدعم جهاز المناعة

يسهم تناول هذا المشروب بانتظام في تقوية جهاز المناعة، نظرا لغناه بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء ويتمتع بخصائص مناعية قوية.

ويساعد هذا الفيتامين على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، ودعم تكوين العظام، وتسريع التئام الجروح، ما يجعل عصير البرتقال خيارا مثاليا خاصة في فترات تغيّر الطقس.

يعزز صحة القلب

شرب عصير البرتقال يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على مركب "الهيسبيريدين"، والذي يؤدي دورا في تحسين صحة الأوعية الدموية.

يقلل الالتهاب

تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في به على خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل.

الوقاية من حصوات الكلى

يعمل شرب كوب من هذا العصير على تقليل خطر تكون حصى الكلى، وهي ترسبات معدنية صغيرة تسبب آلاما شديدة، إذ يعمل العصير على زيادة قلوية البول وتقليل حموضته.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

عصير البرتقال فوائد عصير البرتقال تقوية المناعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أخبار مصر

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
أخبار مصر

استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
رسالة ترامب الغامضة تكشف الدوافع الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا
شئون عربية و دولية

رسالة ترامب الغامضة تكشف الدوافع الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026