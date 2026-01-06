عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعا في فصل الشتاء، ليس فقط لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم.

وفقا لموقع "verywellhealth "، فوائد مذهلة لشرب كوب من عصير البرتقال:

يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي حالة تُعرف بالإجهاد التأكسدي.

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، وتعزيز المناعة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وبعض أنواع السرطان.

يدعم جهاز المناعة

يسهم تناول هذا المشروب بانتظام في تقوية جهاز المناعة، نظرا لغناه بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء ويتمتع بخصائص مناعية قوية.

ويساعد هذا الفيتامين على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، ودعم تكوين العظام، وتسريع التئام الجروح، ما يجعل عصير البرتقال خيارا مثاليا خاصة في فترات تغيّر الطقس.

يعزز صحة القلب

شرب عصير البرتقال يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على مركب "الهيسبيريدين"، والذي يؤدي دورا في تحسين صحة الأوعية الدموية.

يقلل الالتهاب

تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في به على خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل.

الوقاية من حصوات الكلى

يعمل شرب كوب من هذا العصير على تقليل خطر تكون حصى الكلى، وهي ترسبات معدنية صغيرة تسبب آلاما شديدة، إذ يعمل العصير على زيادة قلوية البول وتقليل حموضته.

