كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير

كتب : هند عواد

02:26 م 06/01/2026
    لائحة كاف لبطولة كأس الأمم الأفريقية
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (4)
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (3)

طالب الحكم المغربي الدولي السابق منير مبروك، بإيقاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد احتفاله بهدف محمد صلاح في شباك بنين، مساء أمس، في المباراة التي أقيمت في دور الـ16 وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو، وهو يحتفل بهدف محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ويتوجه إلى الجماهير التي تشجع بنين في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير.

ونفى حسام حسن استفزازه لجماهير المغرب التي تشجع بنين، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ، كيف أهاجم منتخب المغرب في أكادير بعد كل هذه المساندة؟".

هل تتم معاقبة حسام حسن؟

تنص المادة 147 (استفزاز الجماهير) من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن كأس الأمم الأفريقية 2025، على: "يُعاقب كل من يستفز الجمهور أثناء المباراة بالإيقاف لثلاث (3) مباريات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار أمريكي (10,000 دولار)".

حسام حسن إيقاف حسام حسن الجماهير المغربية أكادير مصر وبنين منتخب مصر

