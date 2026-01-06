حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير

فوز غائب منذ 38 عاما.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

طالب الحكم المغربي الدولي السابق منير مبروك، بإيقاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد احتفاله بهدف محمد صلاح في شباك بنين، مساء أمس، في المباراة التي أقيمت في دور الـ16 وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

وظهر حسام حسن في مقطع فيديو، وهو يحتفل بهدف محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ويتوجه إلى الجماهير التي تشجع بنين في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير.

ونفى حسام حسن استفزازه لجماهير المغرب التي تشجع بنين، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ، كيف أهاجم منتخب المغرب في أكادير بعد كل هذه المساندة؟".

هل تتم معاقبة حسام حسن؟

تنص المادة 147 (استفزاز الجماهير) من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن كأس الأمم الأفريقية 2025، على: "يُعاقب كل من يستفز الجمهور أثناء المباراة بالإيقاف لثلاث (3) مباريات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار أمريكي (10,000 دولار)".