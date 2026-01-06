إعلان

تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإداري للإخوان" لـ18 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

03:16 م 06/01/2026

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 18 أبريل؛ للمرافعة.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا مناصب قيادية داخل جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف لتعطيل النظام العام، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة مصالح الجهات الحكومية والسلطات العامة، باستخدام الإرهاب لتحقيق أغراضهم.
كما تبين أن المتهمين من الحادي عشر وحتى الثاني والعشرين انضموا إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم بأغراضها ووسائلها في تنفيذ عملياتها.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى تورط المتهمين من الثالث حتى العاشر، ومن الحادي عشر وحتى الأخير، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، بالإضافة إلى العشرين والثاني والعشرين، في تمويل الإرهاب، حيث جمعوا وحازوا ونقلوا موارد مالية ومعلوماتية للجماعة، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إجرامية.

تأجيل محاكمة 22 متهم قضية الهيكل الإداري للإخوان جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة الإضرار بالوحدة الوطنية

