مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللوز

اللوز من المكسرات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، التي تسهم في تعزيز الصحة بشكل عام.

فيما يلي، إليكم فوائد تناول اللوز والكمية المناسبة منه يوميا، وفقا لصحيفة "Telegraph".

دعم صحة القلب

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تُعرف بكونها صحية للقلب، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الأمعاء

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف التي تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، هذا يُسهم في تعزيز الميكروبيوم الصحي والمتنوع، ما يُحسن المناعة والهضم ويساعد على الشعور بالشبع والتحكم في الوزن.

غني بمضادات الأكسدة

نظرا لأنه مصدرا ممتازا لفيتامين E، وهو مضاد قوي للأكسدة، تُسهم هذه المادة في حماية الخلايا من التلف، وتدعم صحة الجلد والعينين، وتقوي جهاز المناعة.

استقرار سكر الدم

بفضل محتواه المنخفض من الكربوهيدرات وارتفاع نسبة الدهون الصحية والألياف، يعد اللوز وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي يعمل على تحسين التحكم في مستويات سكر الدم.

الكمية الموصى بها

يوصي الخبراء بتناول حفنة يوميا (حوالي 30 جراما).

السلبيات

يجب الانتباه إلى أن اللوز يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لمن يسعون لإنقاص الوزن، أما بالنسبة لمن يعانون من حساسية المكسرات، فيمكنهم تناول بذور اليقطين، وزيت الزيتون كبدائل غنية بالعناصر الغذائية.

