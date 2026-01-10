إعلان

كيف تفرّق بين من يدعمك نفسيًا ومن يستنزف طاقتك؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 ص 10/01/2026

الطاقة الإيجابية

العلاقات جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ليس كل تواصل يمنحنا الراحة والدعم، بعض العلاقات تضيف لنا طاقة إيجابية، بينما أخرى تتركنا مرهقين نفسيًا دون أن نشعر بالسبب مباشرة.

أشخاص يمنحونك طاقة إيجابية وآخرون يستنزفونك وفق "Psychology Today".

تشعر بالراحة لا بالضغط

العلاقة الصحية تجعلك تشعر بالطمأنينة وأنك على طبيعتك دون تكلف، أما العلاقة المُرهِقة فتفرض عليك مجهودًا دائمًا لإرضاء الطرف الآخر أو تجنّب غضبه.

الدعم متبادل وليس من طرف واحد

في العلاقات الإيجابية، هناك توازن بين الأخذ والعطاء، وتشعر بأن وجودك مهم ومقدَّر، أما العلاقات المُستنزِفة فغالبًا ما تقوم على مطالب مستمرة دون مقابل حقيقي.

الاختلاف لا يتحول إلى صراع

العلاقة التي تشحنك تسمح بالاختلاف دون توتر أو إساءة، بينما العلاقات المُرهِقة تجعل أي خلاف بسيط سببًا للقلق أو الجدال الطويل.

تشعر بالطاقة بعد اللقاء لا بالإجهاد

انتبه لشعورك بعد انتهاء الحديث أو اللقاء، إذا شعرت بالارتياح والحيوية، فهذه علامة إيجابية، أما إذا شعرت بالثقل أو التعب النفسي، فقد تكون العلاقة تستنزفك.

الاحترام والحدود واضحان

العلاقات الصحية تحترم وقتك وحدودك وقراراتك في المقابل، العلاقات المُرهِقة تتجاهل احتياجاتك أو تشعرك بالذنب عندما تضع حدودًا.

وجود تشجيع لا إحباط

العلاقة التي تشحنك تدعم طموحك وتفرح لنجاحك، بينما العلاقة المُرهِقة تقلل من إنجازاتك أو تُشعرك بعدم الكفاية.

