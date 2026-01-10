يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم السبت 10 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، إلى ملعب "أغادير الكبير"، لمتابعة القمة الأفريقية المرتقبة بين منتخب مصر وكوت ديفوار.

ويدخل منتخب مصر اللقاء، ويأمل في مواصلة المشوار لاستعادة اللقب الأفريقية الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، فيما يطمح منتخب كوت ديفوار في الدفاع عن لقبه، الذي توج به في النسخة الماضي 2023.

أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا أمام حامل اللقب

وتعد مواجهات المنتخب المصري أمام حامل اللقب، في كأس أمم أفريقيا فأل حسن للفراعنة، حيث كانت هذه المواجهات طريق المنتخب الوطني لحصد لقب البطولة في مناسبتين من قبل، عامي: "1986، 1998".

وواجه منتخب مصر حامل لقب كأس أمم أفريقيا في 5 نسخ من قبل، تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، تلقى المنتخب الوطني الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقاء آخر.

في عام 1963 واجه منتخب مصر منتخب أثيوبيا، الذي كان يحمل لقب البطولة في نسخة 1962، تمكن المنتخب الوطني من الفوز بثلاثية نظيفة، تكرر الأمر نفسه في نسخة البطولة عام 1986، حينما واجه منتخب مصر الكاميرون في النهائي وكان يحمل لقب البطولة في نسخة 1984 ولكن الفراعنة تمكنوا من الفوز بركلات الترجيح آنذاك.

وتكرر الأمر للمرة الثالثة، حينما واجه منتخب مصر جنوب أفريقيا في نهائي البطولة عام 1998، وكان منتخب البافانا بافانا، متوجا بالبطولة في النسخة السابقة عام 1998، إلا أن الفراعنة نجحوا في انتزاع اللقب بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

وكانت نسخة البطولة، عام 2002 شاهدة على الهزيمة الأولى للمنتخب الوطني أمام حامل لقب البطولة عام 2000، بعدما واجه الفراعنة الكاميرون في مباراة ربع النهائي وتلقى المنتخب الهزيمة بهدف دون مقابل.

والمواجهة الأخيرة للمنتخب مع منتخب يحمل لقب البطولة كانت أمام الكاميرون أيضًا، في دور المجموعات لنسخة البطولة عام 2000 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

