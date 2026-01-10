مباريات الأمس
بالترددات... 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

02:56 ص 10/01/2026
يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب أغادير.

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب بنين في ثمن النهائي كأس الأمم بنتيجة 3-1.

قنوات مجانية تبث مباراة مصر وكوت ديفوار

Canal 2 International HD – قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 18330

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا

(ORTM – RTB – BTV)

التردد: 11900 – H – 27500

التردد: 12034 – V – 27500

Solo Calcio – قمر هوت بيرد 13 شرقًا

التردد: 11179 – H – 27500

TV Congo – قمر هوت بيرد 13 شرقًا

التردد: 12149 – V – 27500

Arryadia TNT HD

التردد: 11180 – V – 27500

وبذلك القنوات يمكن لعشاق الفراعنة متابعة اللقاء مجانًا دون الحاجة للاشتراكات المدفوعة، ومساندة المنتخب المصري في طريقه للتأهل إلى نصف النهائي.

القنوات الناقله لمباراه مصر وكوت ديفوار قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا مصر وكوت ديفوار

