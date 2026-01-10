إعلان

القضاء ينظر محاكمة 73 متهماً في قضية خلية التجمع

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 10/01/2026

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ترجع القضية إلى تأسيس المتهم الأول للجماعة بين 2 يوليو 2022 و6 يونيو 2024 لتعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة. تولى المتهمان الثاني والثالث القيادة الأمنية والشرعية، ودرب المتهمون الأعضاء على فنون قتالية واستخدام تقنيات اتصال، فيما وُجهت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الانضمام للجماعة وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهماً من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهداً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

