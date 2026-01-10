7 أمصال علاجية مجانية تقدمها الصحة للمواطنين.. إليك طريقة الحصول عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير مجموعة من الأمصال العلاجية مجانًا للمواطنين، وذلك من خلال مستشفيات الوزارة وعدد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الدولة على حماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة دون أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة، أن الأمصال العلاجية المتاحة تشمل: (مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (B) - مصل التسمم الممباري - مصل الثعبان - مصل التيتانوس - مصل الحيات - مصل العقرب - مصل الكلب).

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال تقدم وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع ضمان توافرها في المنافذ الصحية التابعة للوزارة، بما يساهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل المضاعفات الصحية.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية تابعة لها عند الحاجة، كما يمكن الاستفسار عن الخدمات من خلال الخط الساخن 105، أو عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل