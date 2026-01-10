إعلان

7 أمصال علاجية مجانية تقدمها الصحة للمواطنين.. إليك طريقة الحصول عليها

كتب : أحمد العش

03:00 ص 10/01/2026

وزارة الصحة والسكان-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير مجموعة من الأمصال العلاجية مجانًا للمواطنين، وذلك من خلال مستشفيات الوزارة وعدد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الدولة على حماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة دون أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة، أن الأمصال العلاجية المتاحة تشمل: (مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (B) - مصل التسمم الممباري - مصل الثعبان - مصل التيتانوس - مصل الحيات - مصل العقرب - مصل الكلب).

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال تقدم وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع ضمان توافرها في المنافذ الصحية التابعة للوزارة، بما يساهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل المضاعفات الصحية.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية تابعة لها عند الحاجة، كما يمكن الاستفسار عن الخدمات من خلال الخط الساخن 105، أو عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان أمصال العلاجية مجانا للمواطنين 7 أمصال علاجية مجانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
أخبار مصر

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان