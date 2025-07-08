كيف يؤثر الجلوس أمام الشاشات على دماغ الأطفال؟

أوضحت الدكتورة سارة كوكر، أستاذة علم النفس بجامعة ساوثرن ميثوديست، أن لمس الأشياء واستكشافها يساعد الأطفال على فهم خصائصها الحسية مثل الملمس والشكل والرائحة.

الشاشات وتكوين الروابط الدماغية

أشارت الطبيبة إلى ضرورة الحد من وقت الشاشة، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، هذه الفترة حاسمة لتكوين الروابط الدماغية واللغوية، والتي تُبنى بفعالية أكبر من خلال التجارب العملية المباشرة، ومع ذلك، هذا لا يعني أن جميع أوقات الشاشة سلبية؛ فبعض الوسائط الرقمية يمكن أن تدعم التعلم، خاصة عندما تكون ذات طابع اجتماعي، وفقا لموقع "هيلث داي".

نصائح لجعل وقت الشاشة إيجابيا

لتحقيق أقصى استفادة من وقت الشاشة بشكل إيجابي، تقدم الطبيبة أربع نصائح للآباء:

- قبل إعطاء الطفل الشاشة، فكروا في الهدف، إذا كان لتهدئته أو تشتيته، فقد تكون هناك بدائل أفضل مثل ألعاب بسيطة أو تقنيات تهدئة.

- يمكن أن تكون الدردشة المرئية مع أفراد العائلة أو الألعاب الثنائية التفاعلية فرصًا رائعة لتعلم مهارات المحادثة والاستماع.

- يجب على الآباء البحث عن التطبيقات ومقاطع الفيديو التي تُشجع الطفل على التفاعل وطرح الأسئلة، بدلاً من مجرد المشاهدة السلبية.

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- التأكد من أن الطفل لا يزال يتعرض للكثير من الكلمات والمحادثات من الأشخاص الحقيقيين في حياته اليومية، حتى من خلال الأنشطة البسيطة مثل السرد أثناء الطهي أو التنظيف.

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