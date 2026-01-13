الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

عكس سعر الدولار اتجاهه الهبوطي وارتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 و9 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.